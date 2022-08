Calciomercato Cremonese: Escalante in prestito dalla Lazio (Di martedì 9 agosto 2022) Calciomercato Cremonese, tutto fatto per il passaggio in prestito dalla Lazio di Escalante: il comunicato del club La Cremonese ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Gonzalo Escalante. Il calciatore arriva dalla Lazio con un diritto di riscatto. Di seguito il comunicato dei biancocelesti. «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30/06/23, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Escalante a favore della U.S. Cremonese. Quest’ultima società ha il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022), tutto fatto per il passaggio indi: il comunicato del club Laha ufficializzato l’arrivo indi Gonzalo. Il calciatore arrivacon un diritto di riscatto. Di seguito il comunicato dei biancocelesti. «La S.S.comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30/06/23, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gonzaloa favore della U.S.. Quest’ultima società ha il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @USCremonese, pronta offerta per #Ozkacar del @OL. Sul difensore ci sono anche… - Sal_FuoriSede : ?? Saric si allontana dalla #Salernitana. In vista dell'arrivo dell'ex #Gondo all'#Ascoli, probabilmente #Saric si… - settalese : RT @serieAnews_com: ???? #Lazio, ceduto #Escalante alla #Cremonese: prestito con diritto di riscatto. - FabioCaravello : #EmersonPalmieri prima scelta di #Sarri ma c'è l'ipotesi #Valeri della #Cremonese ancora in piedi. I rapporti tra l… - serieAnews_com : ???? #Lazio, ceduto #Escalante alla #Cremonese: prestito con diritto di riscatto. -