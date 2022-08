Calciomercato.com: Morata resta all’Atletico, Milik può diventare l’opportunità giusta per la Juventus (Di martedì 9 agosto 2022) La tripletta in amichevole ha chiuso la porta, a doppia mandata. L’Atletico Madrid terrà Morata, Simeone lo vuole. La Juve dunque si guarda intorno alla ricerca di alternative, ha bisogno di fare un colpo in attacco oltre a Kostic. Calciomercato.com racconta della short list di Cherubini: Muriel e Depay, di cui si scrive da diversi giorni, ma anche Arek Milik un’ipotesi che a Torino non è mai passata di moda. Calciomercato.com scrive: Arkadiusz Milik può diventare l’opportunità giusta nel momento giusto. La Vecchia Signora non scarta l’ipotesi Milik. L’attaccante polacco, protagonista di 20 gol in 37 partite tra tutte le competizioni nella passata stagione, non è considerato un intoccabile dal Marsiglia. Traduzione pratica: il club ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 agosto 2022) La tripletta in amichevole ha chiuso la porta, a doppia mandata. L’Atletico Madrid terrà, Simeone lo vuole. La Juve dunque si guarda intorno alla ricerca di alternative, ha bisogno di fare un colpo in attacco oltre a Kostic..com racconta della short list di Cherubini: Muriel e Depay, di cui si scrive da diversi giorni, ma anche Arekun’ipotesi che a Torino non è mai passata di moda..com scrive: Arkadiuszpuònel momento giusto. La Vecchia Signora non scarta l’ipotesi. L’attaccante polacco, protagonista di 20 gol in 37 partite tra tutte le competizioni nella passata stagione, non è considerato un intoccabile dal Marsiglia. Traduzione pratica: il club ...

