Barcellona, Busquets pronto a ridursi lo stipendio (Di martedì 9 agosto 2022) Sergio Busquets, senatore del Barcellona, è pronto a ridursi l'ingaggio per permettere al club di iscrivere i nuovi arrivi Sergio Busquets è pronto a ridursi l'ingaggio pur di aiutare il Barcellona a iscrivere i nuovi acquisti entro l'inizio del campionato. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, c'è stato un incontro tra i dirigenti del club e l'agente del calciatore, che ha aperto alla soluzione. Resta da capire se ci sarà solo una decurtazione dello stipendio o prima un rinnovo fino al 2024 per spalmarlo. Il Barcellona, oltre all'attivazione della quarta leva, sta provando a risparmiare altri 30 milioni tramite questo stratagemma.

