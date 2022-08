Auto su tavolini del bar | sette i feriti Il più grave trasportato in elisoccorso

(Di martedì 9 agosto 2022) Momenti di paura poco dopo le 12 a Giussano, in Brianza, dove – a seguito di un incidente stradale – alcune persone sedute all’esterno del bar “River Cafè” di via delle Rimembranze sono state investite da un’: il piùè un 55enneinall’ospedale Niguarda per una frattura alla gamba. Due persone, un 47enne e un 27enne, sono stati portati a Desio con traumi lievi, altre due persone – un uomo di 35 e una ragazza di 22 – sono state valutate in codice giallo, mentre una 51enne e una signora di 80 anni sono state portate a Monza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

