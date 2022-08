Valerio Scanu, dopo la laurea cambia mestiere: ecco cosa farà (Di lunedì 8 agosto 2022) Nelle scorse settimane il vincitore del Festival di Sanremo del 2010 si è laureato in giurisprudenza. ecco la sua idea per il futuro! Valerio Scanu è uno dei cantanti usciti fuori dalla scuola di talento di Amici, il programma di successo condotto da oltre venti anni da Maria De Filippi! Nel 2010 l’artista è salito sul palco del Festival di Sanremo, sbaragliando la concorrenza e imponendosi con il brano ‘Per tutte le volte che…’ Valerio Scanu – AltranotiziaMa che cosa ha deciso di fare ora Valerio Scanu dopo aver conseguito la laurea? ecco il suo progetto per il futuro! Valerio Scanu e la sua idea per il ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) Nelle scorse settimane il vincitore del Festival di Sanremo del 2010 si èto in giurisprudenza.la sua idea per il futuro!è uno dei cantanti usciti fuori dalla scuola di talento di Amici, il programma di successo condotto da oltre venti anni da Maria De Filippi! Nel 2010 l’artista è salito sul palco del Festival di Sanremo, sbaragliando la concorrenza e imponendosi con il brano ‘Per tutte le volte che…’– AltranotiziaMa cheha deciso di fare oraaver conseguito lail suo progetto per il futuro!e la sua idea per il ...

zazoomblog : “Pronto a iniziare”. Valerio Scanu il cantante volta pagina: nuova vita e nuovo lavoro - #“Pronto #iniziare”.… - GammaStereoRoma : Valerio Scanu - Per Tutte Le Volte Che... - radiocalabriafm : Valerio Scanu - Io Vivrò (Senza te) - enea2punto0 : #Techetechete Mia Martini, Gli uomini non cambiano. Ti chiedi come mai non abbia vinto… ma in quel Sanremo il podio… - blogtivvu : Valerio Scanu cambia vita dopo la laurea in Giurisprudenza: ecco cosa farà adesso -