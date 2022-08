Ultime Notizie Roma del 08-08-2022 ore 12 | 10

(Di lunedì 8 agosto 2022)dailynews radiogiornale bene ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il campo largo di centro-sinistra perde un pezzo Calenda decide di rompere con l’alleanza di centro-sinistra e dice una delle decisioni più sofferte ma non mi sento a mio agio l’annuncio dopo che il segretario del PD Enrico Letta ha firmato l’intesa del PD Verdi sinistra italiana e con impegno civico anche più Europa ribadito zucche all’accordo siglato dai ma andiamo avanti per l’interesse del paese Renzi un’opportunità straordinaria per il terzo Polo intanto nel centro-destra ti consuma un braccio di ferro sui migranti con la meloni Che ripropone il blocco navale davanti al Lidl a lei che rilanci decreti sicurezza per le liste servono almeno 36 mila firme c’è tempo fino al 20 agosto e voltiamo ancora pagina il segretario generale dell’ONU ha chiesto in una ...

È f inita con un ricovero la giornata nel bergamasco per 17 giovani e giovanissimi scout di Anversa, vittime di un' dopo aver mangiato del pesce in un locale di Monza sabato sera. I sintomi del ...Sale la preoccupazione per gli attacchi militari intorno alle centrali nucleari in Ucraina, in particolare a quella di Zaporizhia (teatro da venerdì scorso di bombardamenti), mentre il canale Telegram ... Ucraina, ultime notizie. Prima nave con cereali dall'Ucraina arriva a destinazione Casa Testori e Parco Nord Milano, in collaborazione con i Comuni di Novate Milanese e Cormano, all'interno del progetto IMMUNI è NATURA, sostenuto da Fondazione Cariplo, indicono la terza edizione di ...Michele Criscitiello, direttore di TMW, nell’editoriale del lunedì ha parlato del centrocampista che serve al Milan per completare il reparto. A tal proposito Criscitiello ...