Traffico Roma del 08-08-2022 ore 19:30 (Di lunedì 8 agosto 2022) Luceverde Roma e ritrovati in studio Tiziana remondi poco il Traffico sulla principale rete viaria della capitale restano problemi in prossimità dei lavori su via Appia con rallentamenti e code tra l’aeroporto di Ciampino raccordo anulare nelle due direzioni ci spostiamo su via di Boccea possibili rallentamenti per un incidente avvenuto nei pressi di via della Storta e fino al 23 di agosto dalle 20 alla mezzanotte per spettacoli di animazione teatro e musica chiuse via dei Fori Imperiali tra Piazza Colosseo Piazza Venezia e via dei Cerchi tra via di San Gregorio e via dell’Ara massima di Ercole deviazioni anche per le linee di bus per quanto riguarda i trasporti un incendio resta sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria fl5 Roma Pisa tra Follonica e Campiglia ritardi cancellazione è l’imitazione di percorso per i treni in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 agosto 2022) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana remondi poco ilsulla principale rete viaria della capitale restano problemi in prossimità dei lavori su via Appia con rallentamenti e code tra l’aeroporto di Ciampino raccordo anulare nelle due direzioni ci spostiamo su via di Boccea possibili rallentamenti per un incidente avvenuto nei pressi di via della Storta e fino al 23 di agosto dalle 20 alla mezzanotte per spettacoli di animazione teatro e musica chiuse via dei Fori Imperiali tra Piazza Colosseo Piazza Venezia e via dei Cerchi tra via di San Gregorio e via dell’Ara massima di Ercole deviazioni anche per le linee di bus per quanto riguarda i trasporti un incendio resta sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria fl5Pisa tra Follonica e Campiglia ritardi cancellazione è l’imitazione di percorso per i treni in ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - muoversintoscan : ?? In #A1 traffico rallentato per materiale disperso in carreggiata tra il Bivio A1 Variante e Calenzano in direzione #Roma #viabiliTOS - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Roma - Cassino, dalle ore 18.15 traffico ferroviario rallenta… - VAIstradeanas : 19:23 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via di Boccea ?? ?? ?? Traffico rallentato altezza La Storta ( tre veicoli coinvolti ) #Luceverde #Lazio -