Tra sacro e profano | la Segnatrice i segreti di una pratica “per guarire e aiutare il prossimo”

Guerra, miseria e distruzione fanno da cornice all'amore di Anna e Mathias nell'intenso romanzo di Elena Magnani, "La Segnatrice" (Giunti Editore). Una storia nata da interessi reciproci e trasformatasi, in breve tempo, in una passione travolgente divampata in un istante e bruciata sino ad estreme conseguenze. Siamo nel 1944, le forze alleate risalgono l'Italia verso il nord, vengono aiutate dalle azioni di guerriglia dei gruppi partigiani e insieme tentano di liberare il territorio dagli ultimi residui di forze nazifasciste. Il racconto si sviluppa nella Garfagnana. San Donnino è il teatro di questa tragedia umana. I boschi, le colture, i pascoli, il ritorno immersivo nella natura fanno da cornice a rastrellamenti, uccisioni sommarie e violenza diffusa. In questo contesto bucolico e lento tutto viene stravolto dall'arrivo, a Piazza al Serchio, di una squadra nazista ...

