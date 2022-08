Sampdoria | ecco Contini | «Felicissimo di esserci»

(Di lunedì 8 agosto 2022) Nikitaè arrivato a Genova. Inizia l’avventura con laper il nuovo portiere dei blucerchiati Nikitaè arrivato a Genova nel primo pomeriggio. In attesa delle classiche visite mediche e firma sul contratto, sta per cominciare ufficialmente l’avventura del portierecon la. «Sonodi essere qui», le sue dichiarazioni ai microfoni di Sampnews24.com. Il giocatore arriva dal Napoli in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Tra oggi e domani il primo allenamento agli ordini del tecnico Marco Giampaolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

