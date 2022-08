Roger Federer compie 41 anni: i 13 mesi di assenza non hanno scalfito il mito. Ecco quando tornerà in campo (Di lunedì 8 agosto 2022) Il tennis festeggia i 41 anni di Roger Federer. Lo svizzero ancora oggi è il simbolo di questo sport: il suo gioco ha incantato il pubblico di tutto il mondo. Federer, però, non scende in campo da quasi 13 mesi e ha perso tutti i punti della classifica Atp. L’ultimo match ufficiale risale a Wimbledon 2021 quando fu sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz. In questo arco di tempo ha perso quasi tutti i suoi record: non è più il tennista con il maggior numero di Slam vinti e nemmeno quello ad aver trascorso più settimane al vertice del ranking mondiale. I due primati gli sono stati strappati dai due storici rivali: Rafael Nadal che ha raggiunto i 22 major e Novak Djokovic che con 373 settimane di regno ha valicato le 310 di Federer. Due record, però, ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Il tennis festeggia i 41di. Lo svizzero ancora oggi è il simbolo di questo sport: il suo gioco ha incantato il pubblico di tutto il mondo., però, non scende inda quasi 13e ha perso tutti i punti della classifica Atp. L’ultimo match ufficiale risale a Wimbledon 2021fu sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz. In questo arco di tempo ha perso quasi tutti i suoi record: non è più il tennista con il maggior numero di Slam vinti e nemmeno quello ad aver trascorso più settimane al vertice del ranking mondiale. I due primati gli sono stati strappati dai due storici rivali: Rafael Nadal che ha raggiunto i 22 major e Novak Djokovic che con 373 settimane di regno ha valicato le 310 di. Due record, però, ancora ...

