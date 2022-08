Peschiera Borromeo, controlli della Locale sulle strade: raffica di contestazioni e sequestri (Di lunedì 8 agosto 2022) Trovati numerosi automobilisti senza patente ed eseguiti sequestri di autovetture. Dall’inizio del mese di agosto le auto poste sotto sequestro sono già 18 Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 8 agosto 2022) Trovati numerosi automobilisti senza patente ed eseguitidi autovetture. Dall’inizio del mese di agosto le auto poste sotto sequestro sono già 18

sangermax : RT @carlomuscatello: Bruno Lauzi (Asmara, 8 agosto 1937 – Peschiera Borromeo, 24 ottobre 2006) #BrunoLauzi #Lauzi - carlomuscatello : Bruno Lauzi (Asmara, 8 agosto 1937 – Peschiera Borromeo, 24 ottobre 2006) #BrunoLauzi #Lauzi - salvatorericci8 : nelle zone peschiera borromeo-melegnano-Melzo avete raccolto le firme,se no, fatelo sapere quando e dove. - PaoloLeChat : @AliceIsAway Ah beh... Io ho fatto anni s Peschiera Borromeo e lavorare in città e amavo i mezzi... Ora non saprei - pweatheradar : ? 03:55 UTC #temporale forte a Peschiera Borromeo(MI) Madignano(CR) Vigano San Martino(BG) Capralba(CR) -