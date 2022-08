“Non può essere un addio”. Grave lutto per Francesca Chillemi: “Sarai sempre con me” (Di lunedì 8 agosto 2022) Per lei non è un addio, ma un arrivederci. Continueranno a incontrarsi, nel cuore di Francesca Chillemi. La Miss Italia 2003, oggi acclamata attrice che ha riscosso particolare successo in televisione grazie a Che Dio ci Aiuti, Viola come il mare con Can Yaman e tante altre fiction, purtroppo ha vissuto un lutto. È morta una sua parente. Una delle donne più importanti della sua vita, inevitabilmente simbolo della sua famiglia, ora se ne è andata per sempre. Vivrà nei ricordi di Francesca Chillemi e anche della sua mamma, Maria Sciotto. Lo hanno specificato in rete entrambe nelle ultime ore, attraverso i loro profili Instagram, dove la attrice raccoglie 1,2 milioni di follower. lutto per Francesca ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 8 agosto 2022) Per lei non è un, ma un arrivederci. Continueranno a incontrarsi, nel cuore di. La Miss Italia 2003, oggi acclamata attrice che ha riscosso particolare successo in televisione grazie a Che Dio ci Aiuti, Viola come il mare con Can Yaman e tante altre fiction, purtroppo ha vissuto un. È morta una sua parente. Una delle donne più importanti della sua vita, inevitabilmente simbolo della sua famiglia, ora se ne è andata per. Vivrà nei ricordi die anche della sua mamma, Maria Sciotto. Lo hanno specificato in rete entrambe nelle ultime ore, attraverso i loro profili Instagram, dove la attrice raccoglie 1,2 milioni di follower.per...

