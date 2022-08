Motomondiale | Aprilia | frattura al tallone per Espargaro ma non sarà operato

(Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. - (Adnkronos) - Nonnecessaria l'operazione, ma gli ultimi controlli medici hanno riscontrato unaal piede, che Aleix Espargaró si è procurato sabato scorso, vittima di un pauroso 'high-side' nel corso delle prove libere a Silverstone, scendendo poi stoicamente in pista per le qualifiche e anche per la gara di domenica. A renderlo noto è un comunicato stampa dell', in cui si legge che “in seguito ai controlli medici eseguiti oggi all'ospedale Dexeus di Barcellona, ad Aleix Espargaró è stata diagnosticata unaaldel piede destro” che inizialmente (dopo le prime lastre effettuate subito dopo l'incidente nel centro medico di Silverstone) non era stata rilevata. “La lesione non prevede il ricorso a trattamenti chirurgici", si legge ancora nel comunicato. ...

