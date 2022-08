Morto l’attore Roger E. Mosley, era “TC” pilota di elicotteri in Magnum P.I. (Di lunedì 8 agosto 2022) l’attore è stato coinvolto in un incidente automobilistico in California che gli è costato la vita. Era una personalità molto amata nel mondo del Cinema, celebre per avere interpretato “TC” in Magnum PI. Roger E. Mosley è Morto: l’annuncio della figlia Ch-a Mosley Memorabile per la sua interpretazione di TC in Magnum P.I., l’attore era il pilota dell’elicottero della fiction, sempre al fianco di Tom Selleck. La figlia ne ha annunciato la morte con un lungo post sul suo profilo Facebook: “Roger E. Mosley, mio padre, il vostro amico, il vostro ‘coach Mosley”, il vostro ‘TC’ di Magnum P.I. è Morto questa mattina all’1:17. Era circondato dalla ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 agosto 2022)è stato coinvolto in un incidente automobilistico in California che gli è costato la vita. Era una personalità molto amata nel mondo del Cinema, celebre per avere interpretato “TC” inPI.E.: l’annuncio della figlia Ch-aMemorabile per la sua interpretazione di TC inP.I.,era ildell’elicottero della fiction, sempre al fianco di Tom Selleck. La figlia ne ha annunciato la morte con un lungo post sul suo profilo Facebook: “E., mio padre, il vostro amico, il vostro ‘coach”, il vostro ‘TC’ diP.I. èquesta mattina all’1:17. Era circondato dalla ...

