Mascherine, ad ottobre torna l'obbligo: così una nazione si prepara all'inverno (Di lunedì 8 agosto 2022) Molti Paesi stanno già ragionando sull'uso delle Mascherine per quanto riguarda la nuova ondata Covid. Una nazione, però, ha già preso la sua decisione imponendo l'obbligo da ottobre. I dettagli. Gli alti numeri segnati dal Covid in questa estate hanno posto le basi per una serie riflessione. In Italia, oltre al virus, sale anche l'attenzione sul vaiolo delle scimmie. Quindi, i ragionamenti sulle Mascherine sono iniziati già da qualche settimana. Un Paese, però, ha già preso la decisione definitiva in merito all'obbligo da ottobre. Adobe StockNelle scorse settimane, a preoccupare in tema di Covid non è stata solo la variante Omicron 5 ma anche la nuova definita Centaurus. Varianti che hanno in se un tasso di contagiosità decisamente alto.

