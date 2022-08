Marta | 23 coltellate e polmoni lacerati ma il suo aggressore è libero | “Ora posso giocare alla Play” dice

(Di lunedì 8 agosto 2022) L’diNovello – accoltellata per la strada mentre faceva jogging – è stato scarcerato dopo solo un anno. Ma ci sarebbe stato un errore giudiziariobase di questa rimessa in libertà.Novello è stata pugnalata non 23 ma 24 volte: oltre alle 23che le sono state inflitte mentre faceva L'articolo proviene da Leggilo.org.

SecondaAlla : RT @GiorgiaMeloni: Nel marzo del 2021 Marta Novello fu aggredita con 23 coltellate mentre faceva jogging. Ora il suo aggressore, sembra per… - antiprogresw : RT @GiorgiaMeloni: Nel marzo del 2021 Marta Novello fu aggredita con 23 coltellate mentre faceva jogging. Ora il suo aggressore, sembra per… - AManfrotto : RT @GiorgiaMeloni: Nel marzo del 2021 Marta Novello fu aggredita con 23 coltellate mentre faceva jogging. Ora il suo aggressore, sembra per… - Orlandi4Orlandi : RT @GiorgiaMeloni: Nel marzo del 2021 Marta Novello fu aggredita con 23 coltellate mentre faceva jogging. Ora il suo aggressore, sembra per… - m1marisa : RT @GiorgiaMeloni: Nel marzo del 2021 Marta Novello fu aggredita con 23 coltellate mentre faceva jogging. Ora il suo aggressore, sembra per… -

Il giovane, a marzo dell'anno scorso, aveva aggreditosenza alcun motivo, con 23, riducendola in fin di vita: per lei, per tornare a casa e a una vita normale, ci sono voluti dei ...... essendo lui un probabile assassino, e proporzionata alle 23che ha inflitto, solo un ... componente della commissione Affari Sociali della Camera, sul caso dell'aggressore diNovello. '...Ha fatto davvero tanto parlare la storia di Marta Novello, accoltellata senza motivo in strada mentre faceva jogging, e del suo aggressore, un ragazzo di appena 15 anni (ora 16) che ...Abbiamo capito, una buona volta, che le aggressioni degli sconosciuti nei sentieri bui sono solo una faccia di un problema gigantesco, popolato di altre aggressioni in casa e a luce accesa, fatte da p ...