Luis Alberto, il Siviglia bussa alla porta della Lazio (Di lunedì 8 agosto 2022) Il futuro di Luis Alberto non è ancora chiaro, ma il Siviglia vuole fortemente il centrocampista della Lazio Il Corriere dello Sport sottolinea quella che è la situazione attuale per quanto riguarda Luis Alberto. Il Siviglia punta sul centrocampista della Lazio, ed è stato proposto uno scambio con i biancocelesti: 15 milioni più Oliver Torres. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Il futuro dinon è ancora chiaro, ma ilvuole fortemente il centrocampistaIl Corriere dello Sport sottolinea quella che è la situazione attuale per quanto riguarda. Ilpunta sul centrocampista, ed è stato proposto uno scambio con i biancocelesti: 15 milioni più Oliver Torres. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, dopo l’ufficialità di #Isco al @SevillaFC si allontana la cessione di… - dan94re : @ingobbito Come ci siamo ridotti, Milinkovic e Luis alberto, i 2/3 del CC della lazio, per noi sarebbero oro colato.... - 45acpjoe : @antonellachiod2 @_smpdr @IXgennaio1900 @PaoloPol6 @prokofiev95 @NamasteDavide @DrTocca @giovannicoviel1… - _Sanesi_Matteo_ : @ken_parker67 @Paoletto671 No è un gran centrocampo,anzi,però quando si gioca ogni 3 giorni con qualche infortunio… - Gianluc93104660 : @creador1996 @Aquila6811 D’accordissimo con te, anche se leggermente meno positivo. Con Palmieri, a mio avviso, ar… -