L' autovelox ' stanga' i camionisti | ma i dispositivi satellitari e i tachigrafi confermano che rispettavano i limiti

(Di lunedì 8 agosto 2022) Tarare uno strumento significa metterlo in grado di misurare qualcosa con precisione, come per esempio nel caso della velocità di un'auto o di un altro mezzo "controllato" da un. Ma tararlo ...

Terzobinarioit : Supera di un km il limite di velocità: l'autovelox stanga un cittadino di Ladispoli -

TerzoBinario.it

Con l'che in molti casi avrebbe segalato un inesistente eccesso di velocità di 15 o addirittura 20 chilometri orari in più. Come testimoniato dai dati del dispositivo di tracciamento ...'Il comune di Fiumicino è così disperato Me lo chiedo perché il 5 maggio alle 23.15 sono passato con il semaforo verde alla 'pazzesca' velocità di 56 km/h e l'ha scattato la foto. Supera di un km il limite di velocità: l'autovelox stanga un cittadino di Ladispoli • Terzo Binario News Lo scatto implacabile a Fiumicino: “Non c’era nessuno in quel momento” Un cittadino racconta la disavventura ovvero quella di essere multato per aver superato di 1 km/h il limite di velocità imposto a ...