Lastra a Signa: Cinque feriti in ospedale. Auto contromano in Fi-Pi-Li ne travolge due (Di lunedì 8 agosto 2022) La vettura, una Polo, era guidata da un marocchino di 33 anni, il quale ha causato un incidente stradale. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 8 agosto 2022) La vettura, una Polo, era guidata da un marocchino di 33 anni, il quale ha causato un incidente stradale. L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Lastra a Signa: Cinque feriti in ospedale. Auto contromano in Fi-Pi-Li ne travolge due. Alla guida un migrante - in_appennino : RT muoversintoscan '? In #FiPiLi, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Lastra a Signa e Firenze S… - muoversintoscan : ? In #FiPiLi, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Lastra a Signa e Firenze Scandicci in direzion… - DollieHenry : #Headwear sorted #hisandhersfashion #sunscreentips ???????????????? @ Poggio Gavignano, Localita Malmantile,Lastra A Signa… - venti4ore : Meteo Lastra a Signa oggi sole e caldo, Lunedì 8 poco nuvoloso -