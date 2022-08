(Di lunedì 8 agosto 2022) «La Caf è sconvolta dalle affermazioni irresponsabili e inaccettabili del presidente del Napoli, Aurelio De, sui giocatori africani e la Coppa d’Africa. Dichiarando pubblicamente che i giocatori che firmano per il Napoli devono firmare una rinuncia alla partecipazione alla Coppa d’Africa come condizione per l’impiego, Depotrebbe aver violato l’articolo 14 del Regolamento Calcio e Finanza.

anperillo : La federcalcio africana contro #DeLaurentiis: 'L'#Uefa apra un'indagine'. La #Caf lo accusa di aver violato l'art 1… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano La CAF contro De Laurentiis: «Inaccettabile, Uefa apra indagine»: «La Caf è sconvolta dalle af… - CalcioFinanza : La #CAF contro #DeLaurentiis: «Inaccettabile, Uefa apra indagine» - ansacalciosport : Calcio: Caf contro De Laurentiis, Uefa prenda provvedimenti. Federazione africana su n.1 Napoli'dichiarazioni irres… - Manfry1959 : RT @anperillo: La federcalcio africana contro #DeLaurentiis: 'L'#Uefa apra un'indagine'. La #Caf lo accusa di aver violato l'art 14 del reg… -

...periodi di lavoro all'estero presso Stati con cui l'Italia non ha accordi per assicurazione...esclusivamente in via telematica o direttamente accedendo al sito dell'Istituto o rivolgendosi a...Ieri sera si è goduto anche il primo match del Galatasarayl'Antalyaspor. La confederazione ... 'Laè sconcertata dalle dichiarazioni irresponsabili e inaccettabili del Presidente del Napoli, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Così anche l'America scoprì il tiro a giro. Sono bastate tre partite - e un rigore amaro fallito - a Lorenzo Insigne per timbrare il cartellino anche nella Major League ...