Kyrgios a Washington lo fa un'altra volta: ma non quello che t'aspetti (Di lunedì 8 agosto 2022) Nick Kyrgios ne fa di nuovo una delle sue ma questa volta non è una pazzia: è la riconquista di un titolo, quello dell'ATP 500 di Washington, dove aveva già trionfato nel 2019. Il successo, che ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Nickne fa di nuovo una delle sue ma questanon è una pazzia: è la riconquista di un titolo,dell'ATP 500 di, dove aveva già trionfato nel 2019. Il successo, che ...

ValentinaGozzi1 : @SuperTennisTv durante la telecronaca della finale di Washington avete detto che #Kyrgios avrebbe giocato anche la… - MarianaDFA : ?? bravisimo !! ?? ?? - LGuidobaldi : Sigillo n. 7 per #Kyrgios ! Quanto bel tennis da parte di Nick al #CitiOpen di Washington. Bello vedere quanto ci t… - giovannipelazzo : Dopo #Medvedev a Los Cabos la scorsa notte, #Kyrgios trionfa a Washington, conquistando il suo primo titolo in sing… - im_jordanv : Kyrgios non vinceva un titolo da 3 anni... l'ultimo? Proprio qui, a Washington. ???????? ?????? -