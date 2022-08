Ismea tra i soggetti promotori di un Dottorato nazionale di ricerca in Osservazione della Terra (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. - Ismea concorre assieme ad altri numerosi soggetti istituzionali, pubblici e privati, sotto il coordinamento dell'Università la Sapienza di Roma all'attivazione del Dottorato nazionale ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. -concorre assieme ad altri numerosiistituzionali, pubblici e privati, sotto il coordinamento dell'Università la Sapienza di Roma all'attivazione del...

lifestyleblogit : Ismea tra i soggetti promotori di un Dottorato nazionale di ricerca in Osservazione della Terra - - LocalPage3 : Ismea tra i soggetti promotori di un Dottorato nazionale di ricerca in Osservazione della Terra… - TV7Benevento : Ismea tra i soggetti promotori di un Dottorato nazionale di ricerca in Osservazione della Terra -… -