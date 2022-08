"Io con Renzi? Cosa farò presto": Calenda ora rivela tutto (Di lunedì 8 agosto 2022) Carlo Calenda si prepara per il dopo-Letta. La rottura con i dem spinge sempre di più Azione verso Matteo Renzi. Al momento l'ex ministro dello Sviluppo Economico non esclude e non conferma un possibile patto con l'ex premier ma di fatto a "La Corsa al Voto" su La7 afferma: "Una telefonata con Matteo? No, ma ci sentiremo presto". Insomma Calenda prepara il terreno per un possibile patto? Bisognerà attendere qualche giorno. E tornano alla mente le parole di Renzi subito dopo la rottura di Calenda confidate ai suoi: "State fermi fino a martedì, bocche cucite". Insomma qualCosa bolle in pentola e molto probabilmente è già iniziata la corsa verso il nuovo centro, o centrino, bisognerà giudicarlo dai risultati elettorali. Intanto Calenda non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Carlosi prepara per il dopo-Letta. La rottura con i dem spinge sempre di più Azione verso Matteo. Al momento l'ex ministro dello Sviluppo Economico non esclude e non conferma un possibile patto con l'ex premier ma di fatto a "La Corsa al Voto" su La7 afferma: "Una telefonata con Matteo? No, ma ci sentiremo". Insommaprepara il terreno per un possibile patto? Bisognerà attendere qualche giorno. E tornano alla mente le parole disubito dopo la rottura diconfidate ai suoi: "State fermi fino a martedì, bocche cucite". Insomma qualbolle in pentola e molto probabilmente è già iniziata la corsa verso il nuovo centro, o centrino, bisognerà giudicarlo dai risultati elettorali. Intantonon ...

borghi_claudio : Spoiler delle prossime puntate di fessiful. Calenda torna da Renzi con un mazzo di fiori 'cara non era come pensavi tu' - AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - borghi_claudio : Direi che di buffonate fra calenda letta e renzi ne abbiamo viste abbastanza. In vista delle #ElezioniPolitiche22 c… - tziufranco2 : RT @mariamacina: Franceschini candida la moglie in un seggio blindato, immaginate se fosse stato Renzi con Agnese. - be_marconi : RT @ItaliaOggi: Il Centrosinistra si strappa. Calenda rompe con Letta. Renzi: ora il terzo polo -