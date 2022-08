Guida alle impostazioni di Windows 11 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tra le novità incluse in Windows 11 troviamo sicuramente il nuovo menu impostazioni, profondamente diverso rispetto a quello visto su Windows 10. Il nuovo menu delle impostazioni risulta diviso in due parti: la barra laterale sinistra con tutti i menu sempre disponibili e le varie opzioni visualizzate nella parte destra della finestra. Questo stile ricalca quello visto sui tablet Android e sugli Apple iPad e, a primo impatto, può sicuramente spiazzare chi è abituato al vecchio menu delle impostazioni. Nella Guida che segue vi mostreremo nel dettaglio il contenuto di tutti i menu presenti nella schermata impostazioni. Potremo così utilizzare questo articolo come una vera e scoprire subito quale menu aprire in base alle necessità. Per chi ancora non lo ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 8 agosto 2022) Tra le novità incluse in11 troviamo sicuramente il nuovo menu, profondamente diverso rispetto a quello visto su10. Il nuovo menu dellerisulta diviso in due parti: la barra laterale sinistra con tutti i menu sempre disponibili e le varie opzioni visualizzate nella parte destra della finestra. Questo stile ricalca quello visto sui tablet Android e sugli Apple iPad e, a primo impatto, può sicuramente spiazzare chi è abituato al vecchio menu delle. Nellache segue vi mostreremo nel dettaglio il contenuto di tutti i menu presenti nella schermata. Potremo così utilizzare questo articolo come una vera e scoprire subito quale menu aprire in basenecessità. Per chi ancora non lo ...

