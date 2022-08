Genoa, il Palmeiras bussa per Hernani (Di lunedì 8 agosto 2022) Si prospetta un ritorno in patria per Azevedo Hernani. Il centrocampista brasiliano, arrivato al Genoa la scorsa estate, in rossoblù non ha... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) Si prospetta un ritorno in patria per Azevedo. Il centrocampista brasiliano, arrivato alla scorsa estate, in rossoblù non ha...

Hernani verso il Palmeiras In Brasile ci credono Il giornalista sudamericano Osvaldo Pascoal, durante una trasmissione sportiva su ESPN FC, ha ammesso che il Palmeiras sta trattando da tempo col Genoa per avere il giocatore. La cifra di valutazione ... Calciomercato UEFA Champions League: acquisti e cessioni ... prestito riscattato), Tom Krauss (Schalke, prestito), Eric Martel (Köln), Josep Martínez (Genoa, ... Stephen Eustáquio (Paços Ferreira, in prestito a titolo definitivo), Gabriel Veron (Palmeiras) ...