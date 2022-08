Emergenza caldo: Cnr, il 2022 anno più bollente di sempre, + 2,26 gradi sopra la media (Di lunedì 8 agosto 2022) Luglio appena concluso ha fatto registrare un +2,26 gradi sopra la media italiana dal 1800 (da quando vengono rilevati i dati) ad oggi e nel complesso i primi 7 mesi dell'anno fanno registrare un +0,98 gradi. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 8 agosto 2022) Luglio appena concluso ha fatto registrare un +2,26laitaliana dal 1800 (da quando vengono rilevati i dati) ad oggi e nel complesso i primi 7 mesi dell'registrare un +0,98. L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Emergenza caldo: Cnr, il 2022 anno più bollente di sempre, + 2,26 gradi sopra la media - aleiwer : Emergenza climatica be like: le pescherie di Taranto che iniziano a vendere cozze calabresi perché in Puglia fa tro… - Grabona : RT @Luca_15_5: DISSETA UN ANIMALE ! In questi giorni di emergenza per siccità e caldo purtroppo molti nostri amici cani e gatti randagi, o… - genovesi_enrico : @DiegoFusaro Diego, l'emergenza è finita da parecchio. Puoi uscire di casa, oggi non fa nemmeno molto caldo - bbeghella : RT @LidaSezOlbia: Carissimi Amici ci scusiamo se non rispondiamo subito ai vostri messaggi, alle vostre richieste ma purtroppo stiamo viven… -