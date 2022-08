Depay Juventus, ultim’ora: vertice in corso, si può chiudere subito (Di lunedì 8 agosto 2022) . Allegri potrebbe avere un clamoroso rinforzo davanti. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Juventus potrebbe chiudere in tempi brevissimi per un acquisto di spessore. Stando alle ultimissime riferite da ‘Goal.com’, in questo momento ci sarebbe un vertice di mercato tra la dirigenza e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 8 agosto 2022) . Allegri potrebbe avere un clamoroso rinforzo davanti. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lapotrebbein tempi brevissimi per un acquisto di spessore. Stando alle ultimissime riferite da ‘Goal.com’, in questo momento ci sarebbe undi mercato tra la dirigenza e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

GoalItalia : Contatto #Depay-Juventus: nome da tenere d'occhio [@romeoagresti] ?? - forumJuventus : (Gds) 'Juventus: oggi ultimo tentativo per Morata poi sotto con le alternative. Per Depay da capire le intenzioni d… - forumJuventus : (Gds-Ts) 'Juventus: addio Morata, ora è corsa a due Depay-Muriel per l'attacco'? - mattsca_ : RT @GoalItalia: 2021/2022, 13 reti e 2 assist ? 2020/2021, 22 reti e 12 assist ?? 2019/2020, 15 reti e 2 assist ? 2018/2019, 12 reti e 16 as… - GoalItalia : 2021/2022, 13 reti e 2 assist ? 2020/2021, 22 reti e 12 assist ?? 2019/2020, 15 reti e 2 assist ? 2018/2019, 12 reti… -