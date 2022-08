Codacons | «Accordo DAZN-Sky un pasticcio assurdo»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 8 agosto 2022) “I telespettatori e tifosi italiani, già bersagliati lo scorso anno da una serie incredibile di disservizi, si ritrovano ora costretti a studiare le caratteristiche di un– quello tra SKY e– che somiglia moltissimo a une incredibile. Gli utenti non possono e non devono trasformarsi in contabili: cosa che Calcio e Finanza.