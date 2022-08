Calciomercato Monza, spunta una nuova idea per la difesa: è un’ex Fiorentina! (Di lunedì 8 agosto 2022) Monza sempre più padrona e regina del mercato in Italia. Galliani e Berlusconi vogliono vivere una stagione tranquilla e perciò hanno intenzione di allestire una squadra extracompetitiva che punti a alla zona centrale della classifica. Il reparto su cui si stanno concentrando, oltre l’attaccante di cui sono ancora alla disperata ricerca, è sicuramente la difesa. Pochi giorni fa hanno ufficializzato l’arrivo di Marlon dallo Shaktar Donetsk Pezzella Monza mercato Ma non è finita qui. Infatti, nelle ultime ore è emerso, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, che la dirigenza brianzola avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per valutare la fattibilità dell’acquisto di German Pezzella dal Betis Siviglia. L’affare non appare complicato con l’argentino che gradirebbe un ritorno in Italia dopo l’esperienza alla ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 8 agosto 2022)sempre più padrona e regina del mercato in Italia. Galliani e Berlusconi vogliono vivere una stagione tranquilla e perciò hanno intenzione di allestire una squadra extracompetitiva che punti a alla zona centrale della classifica. Il reparto su cui si stanno concentrando, oltre l’attaccante di cui sono ancora alla disperata ricerca, è sicuramente la. Pochi giorni fa hanno ufficializzato l’arrivo di Marlon dallo Shaktar Donetsk Pezzellamercato Ma non è finita qui. Infatti, nelle ultime ore è emerso, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, che la dirigenza brianzola avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per valutare la fattibilità dell’acquisto di German Pezzella dal Betis Siviglia. L’affare non appare complicato con l’argentino che gradirebbe un ritorno in Italia dopo l’esperienza alla ...

DiMarzio : #Calciomercato I @ACMonza, interesse per #Acerbi della @OfficialSSLazio - DiMarzio : #Calciomercato | #Monza in chiusura per #PabloMarì dell'#Arsenal - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Ancora non c'è l'ok dell'@Arsenal per Pablo #Marí: @HellasVeronaFC sullo sfondo - Domenic36396232 : #Monza: avviati i contatti col #Betis per German #Pezzella ?? #Calciomercato #StayTuned - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio: Acerbi dubbioso sul passaggio al Monza - Calcio News 24 -