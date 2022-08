Basket femminile, Europei Under 18 2022: l’Italia chiude la prima fase con una vittoria e due sconfitte (Di lunedì 8 agosto 2022) l’Italia ha concluso la prima fase agli Europei femminili Under 18 che si stanno svolgendo sull’isola di Creta. Le azzurre si sono classificate terze nel girone A, composto da Spagna, Turchia e Polonia, e affronteranno mercoledì la prima partita a eliminazione diretta, quella di ottavi di finale (cui si qualificano tutte, i gironi hanno solo valore di determinazione dei posti dal 1° al 4°). l’Italia, guidata dal decano degli allenatori in campo giovanile Giovanni Lucchesi, ha debuttato sabato contro la Spagna, che sta assumendo il ruolo di potenza a tutto campo in ogni rassegna continentale disputata. La beffa è arrivata all’ultimo secondo, con un canestro facilissimo concesso ad Ariadna Termis Casas, seconda miglior realizzatrice iberica con 14 punti, per il 71-72. ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022)ha concluso laaglifemminili18 che si stanno svolgendo sull’isola di Creta. Le azzurre si sono classificate terze nel girone A, composto da Spagna, Turchia e Polonia, e affronteranno mercoledì lapartita a eliminazione diretta, quella di ottavi di finale (cui si qualificano tutte, i gironi hanno solo valore di determinazione dei posti dal 1° al 4°)., guidata dal decano degli allenatori in campo giovanile Giovanni Lucchesi, ha debuttato sabato contro la Spagna, che sta assumendo il ruolo di potenza a tutto campo in ogni rassegna continentale disputata. La beffa è arrivata all’ultimo secondo, con un canestro facilissimo concesso ad Ariadna Termis Casas, seconda miglior realizzatrice iberica con 14 punti, per il 71-72. ...

