Anche Alessandro Di Battista non si candida col M5S (Di lunedì 8 agosto 2022) Tra i grandi assenti per le proposte di autocandidatura alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle figura pure Alessandro Di Battista. La procedura telematica aperta il 5 agosto a tutti gli iscritti, infatti, si è chiusa oggi alle 14: fino a quel momento, c’è chi aveva ipotizzato che l’ex deputato pentastellato potesse risalire a bordo e correre per un seggio, visto il concretizzarsi delle due condizioni poste per il rientro: la fine del Governo Draghi e il rifiuto dell’alleanza col Pd. Certo, ancora non è detta l’ultima parola: Di Battista potrebbe comunque rientrare nelle liste in quota “società civile”, ma la scelta di non presentarsi era nell’aria. L’ex deputato romano, infatti, appare fin troppo imprevedibile e ben poco disposto al compromesso. Evidenza, questa, che deve essere emersa pure durante gli ultimi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Tra i grandi assenti per le proposte di autotura alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle figura pureDi. La procedura telematica aperta il 5 agosto a tutti gli iscritti, infatti, si è chiusa oggi alle 14: fino a quel momento, c’è chi aveva ipotizzato che l’ex deputato pentastellato potesse risalire a bordo e correre per un seggio, visto il concretizzarsi delle due condizioni poste per il rientro: la fine del Governo Draghi e il rifiuto dell’alleanza col Pd. Certo, ancora non è detta l’ultima parola: Dipotrebbe comunque rientrare nelle liste in quota “società civile”, ma la scelta di non presentarsi era nell’aria. L’ex deputato romano, infatti, appare fin troppo imprevedibile e ben poco disposto al compromesso. Evidenza, questa, che deve essere emersa pure durante gli ultimi ...

