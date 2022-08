Alfonso Signorini decisione inattesa sul GF Vip | «Cast segreto» VIDEO

(Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo aver disseminato moltissimi indizi sui social in merito aldella prossima edizione del GF Vip,ha annunciato ai suoi fan di aver preso una. Il conduttore si sta godendo le sue vacanze, tuttavia, il suo pensiero continua ad andare al reality show che riaprirà i battenti il prossimo 19 settembre. L'edizione di quest'anno del programma si preannuncia davvero ricca di colpi di scena e di eventi degni di nota, proprio per tale ragione, Mediaset ha dovuto prendere unamolto importante. Ad ogni modo, a fare una scelta decisiva è stato anche il conduttore del reality show. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti,ha svelato che, quest'anno, ildella ...

gfvipnews_ : Alfonso Signorini con un suo post ha dichiarato: 'Quest'anno il cast,praticamente si preannuncia segreto fino all'… - freesoul251 : RT @Raffy1380: Paris è l’Alfonso Signorini della Forrester #twittamibeautiful - Arineedyourlove : RT @Raffy1380: Paris è l’Alfonso Signorini della Forrester #twittamibeautiful - Raffy1380 : Paris è l’Alfonso Signorini della Forrester #twittamibeautiful - gfvipnews_ : Alfonso Signorini fa una storia sul suo profilo Instagram in cui dice 'Quest'anno il cast...' e la storia si interr… -

ha deciso di puntare sull'effetto sorpresa per il cast del Grande Fratello Vip 7 . Negli anni precedenti è sempre arrivata, a ridosso dell'inizio del reality show, la classica ...Giovanni Ciacci eIl conduttoreha fatto sapere di aver cambiato il regolamento del reality show pur di avere Giovanni Ciacci come concorrente. Si dà il caso infatti che, ...Alfonso vorrebbe puntare sull'effetto sorpresa per la settima edizione, ma ammette che gli indizi stanno funzionando ...Fariba Tehrani potrebbe essere una concorrente del GF Vip 7. Con lei potrebbe esserci anche la figlia Giulia Salemi, con un ruolo particolare.