Alessia Marcuzzi rischia di morire soffocata per un pezzo di polipo. Salvata dalla moglie del suo ex (Di lunedì 8 agosto 2022) Grande paura per Alessia Marcuzzi. La conduttrice, infatti, ha rischiato di morire soffocata da un “pezzo di polipo bloccato nella trachea” mentre era in un ristorante di Londra. Una disavventura dalla quale l’ha tratta in salvo la moglie del suo ex Francesco Faccinetti, Wilma. “Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea – racconta la Marcuzzi nel post – Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto . Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) Grande paura per. La conduttrice, infatti, hato dida un “dibloccato nella trachea” mentre era in un ristorante di Londra. Una disavventuraquale l’ha tratta in salvo ladel suo ex Francesco Faccinetti, Wilma. “Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, undimi si è bloccato nella trachea – racconta lanel post – Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto . Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di, non riuscivo più a capire ...

