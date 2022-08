5 Posti di Collaboratore Tecnico Professionale in ASL Roma 1 (Di lunedì 8 agosto 2022) La Asl Roma 1 ha appena pubblicato un Bando di Concorso per l’assunzione di 5 Collaboratori Tecnici Professionali di categoria D, con contratto a tempo indeterminato. I cinque Posti a disposizione sono così distribuiti: 3 nel settore biomedico e 2 nel settore gestionale. Bando di Concorso Con deliberazione n. 136 del 15 febbraio 2022, e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque Posti nel profilo di Collaboratore Tecnico Professionale, categoria D, cosi' ripartiti: tre collaboratori settore biomedico e due collaboratori settore gestionale, per le esigenze della ASL Roma 1. Requisiti ed Invio della Domanda Il bando integrale e' pubblicato nel Bollettino ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 8 agosto 2022) La Asl1 ha appena pubblicato un Bando di Concorso per l’assunzione di 5 Collaboratori Tecnici Professionali di categoria D, con contratto a tempo indeterminato. I cinquea disposizione sono così distribuiti: 3 nel settore biomedico e 2 nel settore gestionale. Bando di Concorso Con deliberazione n. 136 del 15 febbraio 2022, e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinquenel profilo di, categoria D, cosi' ripartiti: tre collaboratori settore biomedico e due collaboratori settore gestionale, per le esigenze della ASL1. Requisiti ed Invio della Domanda Il bando integrale e' pubblicato nel Bollettino ...

