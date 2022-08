Tripletta Morata, la Juve perde 4 - 0 con l'Atletico (Di domenica 7 agosto 2022) Si chiude con una pesante sconfitta per 4 - 0 l'estate della Juventus: l'Atletico Madrid passa alla Continassa con una Tripletta dell'ex Morata e una rete nel recupero di Cunha. La squadra di Allegri ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Si chiude con una pesante sconfitta per 4 - 0 l'estate dellantus: l'Madrid passa alla Continassa con unadell'exe una rete nel recupero di Cunha. La squadra di Allegri ...

gippu1 : Prima dei tre gol di oggi di #Morata, la #Juventus - amichevoli comprese - non subiva una tripletta dal 20 ottobre… - FBiasin : In #JuveAtletico tripletta di #Morata. Poi dicono che #Allegri non capisce di attaccanti. - MatthewScafo93 : Non so se sia stato più umiliante farsi fare tripletta da #Morata o prendere gol su assist di #Kondogbia. #JuveAtleti - IlPugilista : Ma come 0-4 e tripletta di Morata??? - checco_sanna : @Zasanta1 Morata è fiorito per un tripletta? Ramsey che era sempre rotto e ha sempre fatto pena con 3 allenatori è… -