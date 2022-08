TikTok è (anche) una piattaforma da gaming: ecco i suoi 9 mini-giochi! (Di domenica 7 agosto 2022) Il social network cinese, esploso durante la prima ondata della pandemia, è oggi ancora al centro delle cronache per una novità che farà sicuramente piacere agli appassionati di videogiochi mobile. TikTok introduce i videogiochi nella piattaforma – 1822 www.computermagazine.itL’obbiettivo degli sviluppatori cinesi di TikTok è, ovviamente, tenere incollata l’utenza il più possibile alla piattaforma. Lo è per Instagram, Facebook, Twitter e tutti i social e siti presenti su internet. Il tempo di utilizzo del social cinese, già di per se tra i suoi punti di forza – visto il suo potenziale ipnotico -, viene potenziato dall’introduzione di una novità. Novità che, qui lo diciamo, farà la felicità degli appassionati di videogiochi mobile. Ebbene, l’opzione “Aggiungi un link”, comparsa ultimamente, contiene al ... Leggi su computermagazine (Di domenica 7 agosto 2022) Il social network cinese, esploso durante la prima ondata della pandemia, è oggi ancora al centro delle cronache per una novità che farà sicuramente piacere agli appassionati di videogiochi mobile.introduce i videogiochi nella– 1822 www.computermagazine.itL’obbiettivo degli sviluppatori cinesi diè, ovviamente, tenere incollata l’utenza il più possibile alla. Lo è per Instagram, Facebook, Twitter e tutti i social e siti presenti su internet. Il tempo di utilizzo del social cinese, già di per se tra ipunti di forza – visto il suo potenziale ipnotico -, viene potenziato dall’introduzione di una novità. Novità che, qui lo diciamo, farà la felicità degli appassionati di videogiochi mobile. Ebbene, l’opzione “Aggiungi un link”, comparsa ultimamente, contiene al ...

tugirasoI : spammino per vedere anche qualche altra operetta esposta (non mia) ?? - naranciaultras : RT @LVTTL3M1X: ma anche a voi appare su tiktok la diretta di quello che si mette un microfono nel culo? - iskyfra : Giusto! Forse non avete capito che Tiktok è la piattaforma social più potente adesso, non x nulla anche la Ferragn… - V0LERSIMALE : @Tancred_i amo hai visto quel tiktok anche tu? - ryoosha_30 : I commenti dei fan di TikTok sono sempre belli ???? È un bene che siano popolari anche in questo programma perché att… -