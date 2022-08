Taranto | storia di muraglioni Intervento

(Di domenica 7 agosto 2022) Di Augusto Ressa*:è inserita in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza, con affaccio su due mari fra i quali è incastonata l’isola del centro storico. Nella sua millenaria, alla città è stata però a lungo limitata, se non negata, questa peculiarità, frapponendo dal suo interno alti muri allo sguardo verso un panorama forse unico al mondo. La città fortificata consentiva la visione del mare oltre le cortine difensive solo a pochi fortunati, come il Barone Pantaleo, che dal suo palazzo posto nel punto più alto della città, poteva tenere sotto controllo le navi che trasportavano dal porto sul Mar Grande i prodotti delle sue vaste terre, e dalle stupefacenti terrazze dei livelli più alti degli edifici che ne addensano il nucleo interno. Non a caso la città nuova, edificata a fine 800 oltre il fossato del Castello, futuro ...

