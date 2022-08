' Sicurezza e pulizia della città? Sono tutti progetti iniziati prima' - Cronaca - lanazione it

(Di domenica 7 agosto 2022) Matteo Martinelli, Cinque stelle "Ringraziamo l'amministrazione Arrighi per aver addirittura dedicato una conferenza stampa per sottolineare i risultati, i fondi, iereditati" inizia con ...

fabiolabrignone : RT @FocuSicilia: - FocuSicilia : - rugiada71 : RT @el_tanoTonto: @FranAltomare 1 - la metro chiude alle 00.50 e riapre alle 5.00. 4h di sospensione servono per pulizia e manutenzione 2 -… - el_tanoTonto : @FranAltomare 1 - la metro chiude alle 00.50 e riapre alle 5.00. 4h di sospensione servono per pulizia e manutenzio… - bb91687509 : RT @MarcoGranelliMI: #Milano Municipio5 ci ha segnalato una presenza significativa di persone senza dimora che occupavano spazi di box e ca… -

Risoluto.it

Per quanto attiene i 200mila euro che Nausicaa utilizzerà per le ''straordinarie'', sottolineamo che la cifra corrisponde all'utile del 2021 emerso all'inizio del 2022 sul settore di ...... salute e. Uso di specifiche tecnologie macchine e impianti: calandra, estrusore, ... mansioni di riordino e caricamento/scaricamento merce in esposizione e magazzino,e organizzazione ... Sambuca investe sulla sicurezza nelle strade: pulizia di caditoie e cunette La critita alla nuova giunta da parte dei pentastellati "Ringraziamo l’amministrazione nel riconoscerci il lavoro fatto" ...Il sindaco Dall’Omo scrive agli ’umarell’: "Non perdetevi i lavori, buona visione" Prevista la sostituzione degli infissi alle medie, in arrivo nuove telecamere ...