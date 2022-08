Si tuffa nel Ticino ma non riesce a riemergere: morto un ragazzo di 29 anni (Di domenica 7 agosto 2022) Stava facendo il bagno con gli amici nelle acque del fiume Ticino , all'altezza di Turbigo nel Milanese , ma non è riuscito a riemergere e, dopo essere stato salvato dai vigili del fuoco, è morto in ... Leggi su leggo (Di domenica 7 agosto 2022) Stava facendo il bagno con gli amici nelle acque del fiume, all'altezza di Turbigo nel Milanese , ma non è riuscito ae, dopo essere stato salvato dai vigili del fuoco, èin ...

Ilmarchese15 : RT @m_robella22: 07/08/22??Milano ??Ancora un altro: 29 enne si tuffa nel laghetto e non riemerge. ??COSA STA UCCIDENDO TUTTE QUESTE PERSO… - sergioalesi : RT @Arduino143: @giuno55 @GiuseppeConteIT ...E poi andremo lontano lontano là dove il cielo si tuffa nel mare... - Arduino143 : @giuno55 @GiuseppeConteIT ...E poi andremo lontano lontano là dove il cielo si tuffa nel mare... - leggoit : Si tuffa nel #ticino ma non riesce a riemergere: #morto un ragazzo di 29 anni - MChinderella : RT @m_robella22: 07/08/22??Milano ??Ancora un altro: 29 enne si tuffa nel laghetto e non riemerge. ??COSA STA UCCIDENDO TUTTE QUESTE PERSO… -