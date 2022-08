Morto Archie Battersbee | staccate le macchine | era in coma irreversibile

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 7 agosto 2022), il dodicenne inglese che era inda aprile 2022, è. Il ragazzino era stato trovato senza sensi dalla mamma Hollie Dance, da allora era stato tenuto in vita da una combinazione di interventi medici, tra cui ventilazione e trattamenti farmacologici. I genitori e i medici che lo avevano in cura ormai da diverse settimane erano al centro di una battaglia legale con posizioni contrapposte: mamma e papà, infatti, avevano richiesto di poter trasferire il figlio in un hospice vicino a Londra per poterlo assistere meglio, ma era arrivato il no da parte dell’Alta Corte di Londra. A questo ha fatto seguito la decisione di staccare lea cui era attaccato. Vi racndiamo... ...