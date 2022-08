Monovolume e multispazio - Tanto posto | anche elettrico | le Mpv in vendita nel 2022 - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 7 agosto 2022) Dopo i numerosi addii degli ultimi anni, lepiù automobilistiche, quando non soppiantate da Suv e crossover, stanno lasciando il testimone a veicoli di derivazione commerciale. Del resto, in questo segmento la praticità conta più delle forme originali, così come i costi di produzione, ridotti il più possibile sfruttando appieno le sinergie tra marchi dello stesso gruppo, se non di più colossi. E gli obblighi comunitari, a fronte di masse piuttosto pesanti, inducono i Costruttori a proporle al pubblico, se non esclusivamente, a batterie. Ecco perché, tra i modelli del segmento oggi inin Italia e nel Vecchio continente, sono molte le gemelle (nepoi) diverse, così come le auto elettriche. Le troverete nella nostra galleria, dove abbiamo raccolto le ...