Maltempo a Torino, un albero cade su un'automobile in corsa: morto il conducente (Di domenica 7 agosto 2022) commenta Un albero, a causa del forte vento, è caduto su un'automobile in corsa e ha provocato la morte di una persona che si trovava all'interno del veicolo. E' successo poco dopo la mezzanotte a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 agosto 2022) commenta Un, a causa del forte vento, è caduto su un'ine ha provocato la morte di una persona che si trovava all'interno del veicolo. E' successo poco dopo la mezzanotte a ...

vigilidelfuoco : #Maltempo #Torino, in corso interventi dei #vigilidelfuoco, 30 svolti nella notte. A Pino Torinese, un 56enne è dec… - antonionota5 : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Torino, in corso interventi dei #vigilidelfuoco, 30 svolti nella notte. A Pino Torinese, un 56enne è decedut… - AllertApc : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Torino, in corso interventi dei #vigilidelfuoco, 30 svolti nella notte. A Pino Torinese, un 56enne è decedut… - DPCgov : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Torino, in corso interventi dei #vigilidelfuoco, 30 svolti nella notte. A Pino Torinese, un 56enne è decedut… - SadalSuud33 : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Torino, in corso interventi dei #vigilidelfuoco, 30 svolti nella notte. A Pino Torinese, un 56enne è decedut… -