Lazio, ulteriore impennata negli abbonamenti: ecco la cifra raggiunta (Di domenica 7 agosto 2022) Quinto miglior risultato di sempre nell'era Lotito per la campagna abbonamenti della Lazio. negli ultimi due giorni si è registrata... Leggi su calciomercato (Di domenica 7 agosto 2022) Quinto miglior risultato di sempre nell'era Lotito per la campagnadellaultimi due giorni si è registrata...

vittoriosansal1 : @firenzeviola_it roma e Lazio che già erano più forti si sono rinforzate (la roma in maniera pazzesca). Noi già ci… - scoglionando1 : @orahounbelnick Ma secondo me dovrebbe giocare con una squadra abituata ha giocare una competizione del genere..all… - nonsietepronti : @eliteromanassl Detto questo è il mio ultimo tweet al riguardo, perché come ho detto sopra non voglio fargli ulteri… - joaoattom : @OfficialSSLazio ma sapete spiegare cosa è successo con la Lazio? Questo 4x1 per Genova, dice solo un'ulteriore all… - DocThomas : RT @LeastSquares71: @spicciar @d_arco75 Una gestione che ti consente di non dover svendere i calciatori è stato e rimane un grande merito d… -