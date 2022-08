Juventus-Atletico Madrid 0-4, dominio Colchoneros nel segno di Morata (Di domenica 7 agosto 2022) La Juventus perde 0-4 contro l’Atletico Madrid alla Continassa, dopo lo spostamento dell’amichevole prevista inizialmente a Tel Aviv. Grande protagonista del successo dei Colchoneros di Diego Pablo Simeone è l’ex Alvaro Morata.... Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022) Laperde 0-4 contro l’alla Continassa, dopo lo spostamento dell’amichevole prevista inizialmente a Tel Aviv. Grande protagonista del successo deidi Diego Pablo Simeone è l’ex Alvaro....

juventusfc : Cancellata l'amichevole Juventus-Atletico Madrid - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS CONFERMATA L'AMICHEVOLE CONTRO L'ATLETICO MADRID: si giocherà domani alle 18:00 alla Continassa.… - DiMarzio : .@juventusfc, Moise #Kean escluso dall'amichevole contro l'@Atleti per motivi disciplinari - GiokerMusso : RT @calciomercatoit: ?? Nella sconfitta della #Juventus contro l'#Atletico, #Vlahovic è sembrato particolarmente nervoso con i compagni ?? G… - pipppojuventino : Juventus-Atletico, Kean niente amichevole per punizione: era in ritardo #keanout ?? -