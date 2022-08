Intervista a Jason Graves | quattro chiacchiere con il compositore di Dead Space!

Leggi su tuttotek

(Di domenica 7 agosto 2022) Abbiamo avuto modo di scambiarecon, ildietro le grandi soundtrack diSpace, Tomb Raider e Moss Book 2, fra altri: da ciò è nata una piacevole, che trovate in questo articolo dedicato Fra i grandi compositori contemporanei in ambito videoludico dobbiamo sicuramente annoverare. Classe 1973,ha iniziato la sua carriera in ambito pubblicitario una volta terminati gli studi nel 1993, ed è poi rimasto affascinato dall’industria dei videogiochi molto presto. Si è dunque fatto strada in grandi franchise, come quello di Tomb Raider,Space, la The Dark Pictures Anthology e Moss, ma ha anche lavorato a produzioni singole ...