Inter, erede Skriniar dalla Serie A: nodo rinnovo (Di domenica 7 agosto 2022) Il PSG non molla Milan Skriniar e l’Inter inizia a correre ai ripari. erede dalla Serie A, ma va sciolto prima il nodo rinnovo Tre settimane di fuoco per l‘Inter… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 7 agosto 2022) Il PSG non molla Milane l’inizia a correre ai ripari.A, ma va sciolto prima ilTre settimane di fuoco per l‘… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

zazoomblog : L’erede di Dumfries all’Inter: ‘scontro’ tra Inzaghi e la società - #L’erede #Dumfries #all’Inter: - infoitsport : Inter, individuato l'erede di Dumfries: in pole c'è Singo del Torino - news24_inter : #Singo il preferito per il dopo #Dumfries ?? - VivInterNews : RT @internewsit: Inter, Dumfries via solo a certe condizioni: le ultime. Erede già scelto - AP - - internewsit : Inter, Dumfries via solo a certe condizioni: le ultime. Erede già scelto - AP - -