FBiasin : Dopo Totti-Ilary, Shakira-Piqué, Amendola-Neri, Conte-DiMaio e Calenda-Letta, mancano solo #Sanchez-#Inter. Ma dovremmo esserci. - AlfredoPedulla : #Empoli, richiesta ufficiale per il ritorno di #Rugani e per sostituire #Viti andato al #Nizza. La #Juve ora può to… - Inter : 65' Pareggio dell'Inter con Barella che con uno scavetto scavalca il portiere dopo super assist di Lautaro ??… - sportli26181512 : Inter, dopo Sanchez tocca a Pinamonti: il tentativo del Sassuolo e l’incastro con Raspadori al Napoli: Il mercato i… - cmdotcom : #Inter, dopo #Sanchez tocca a #Pinamonti: il tentativo del #Sassuolo e l’incastro con #Raspadori al #Napoli -

... che non avevano vinto nulla prima del 1992 e non hanno più vinto nullail 2002, mentre il ...e che culminerà a maggio dell'anno prossimo designando la squadra erede nell'albo d'oro dell', ...La Vecchia Signora ha bisogno di ulteriori rinforzi e,aver subìto una pesante sconfitta in ... Sanchez saluterà, forse già domani, l', per andare al Marsiglia . Il Milan ha tagliato fuori ...Calciomercato Inter, addio a un passo: domani è pronto a volare in Francia dopo aver fatto saltare l'operazione Dybala ...Clamoroso tonfo del Verona di Gabriele Cioffi che cade malamente nei 32esimi di finale di Coppa Italia cedendo il passo ad uno scatenato Bari che ha in Walid Cheddira il suo autentico trascinatore. Ad ...