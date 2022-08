Ilary Blasi ha dedicato un video di addio a Totti? Tutta la verità (Di domenica 7 agosto 2022) La presunta dedica di Ilary Blasi Come ben sappiamo Ilary Blasi e Francesco Totti si sono detti addio ormai diverso tempo fa. Adesso, se da un parte il calciatore sembrerebbe essere legato a Noemi Bocchi, la conduttrice sarebbe interessata a un altro uomo. almeno questo è ciò che riporta il settimanale Nuovo: In questi giorni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 7 agosto 2022) La presunta dedica diCome ben sappiamoe Francescosi sono dettiormai diverso tempo fa. Adesso, se da un parte il calciatore sembrerebbe essere legato a Noemi Bocchi, la conduttrice sarebbe interessata a un altro uomo. almeno questo è ciò che riporta il settimanale Nuovo: In questi giorni L'articolo proviene da Novella 2000.

angiuoniluigi : RT @fanpage: Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero stabilito un patto, e in questo accordo c'entra anche Ilary Blasi. Quando usciranno a… - zazoomblog : Ilary Blasi spunta la clausola per la separazione: cosa non può fare - #Ilary #Blasi #spunta #clausola… - giuseppe_alto : Su TikTok l'ultima dedica social di Ilary Blasi a Francesco Totti? Un messaggio d'addio con tanto brano ad hoc (di… - zazoomblog : Ilary Blasi spunta la clausola per la separazione: cosa non può fare - #Ilary #Blasi #spunta #clausola - zazoomblog : Ilary Blasi spunta la clausola per la separazione: cosa non può fare - #Ilary #Blasi #spunta #clausola -