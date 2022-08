Futuro in “famiglia” per un gioiellino del Napoli: il Bari piomba su di lui! (Di domenica 7 agosto 2022) Il Futuro di tanti giovani presenti all’interno della rosa del Napoli è ancora in bilico, quando manca ormai praticamente una settimana all’inizio della stagione. Tra i nomi più in voga per una possibile cessione, verosimilmente in prestito, ci sono Alessio Zerbin, Gianluca Gaetano e Giuseppe Ambrosino. Proprio la stellina ex Primavera, capocannoniere l’anno scorso del campionato giovanile con la maglia azzurra, è seguita con moltissima attenzione. Italy’s striker Giuseppe Ambrosino and England’s defender Jarell Quansah vie for the ball during the UEFA Under-19 European Championship semifinal football match between England and Italy at the National Training Centre stadium in Senec, Slovakia on June 28, 2022. (Photo by JOE KLAMAR / AFP) (Photo by JOE KLAMAR/AFP via Getty Images)Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 7 agosto 2022) Ildi tanti giovani presenti all’interno della rosa delè ancora in bilico, quando manca ormai praticamente una settimana all’inizio della stagione. Tra i nomi più in voga per una possibile cessione, verosimilmente in prestito, ci sono Alessio Zerbin, Gianluca Gaetano e Giuseppe Ambrosino. Proprio la stellina ex Primavera, capocannoniere l’anno scorso del campionato giovanile con la maglia azzurra, è seguita con moltissima attenzione. Italy’s striker Giuseppe Ambrosino and England’s defender Jarell Quansah vie for the ball during the UEFA Under-19 European Championship semifinal football match between England and Italy at the National Training Centre stadium in Senec, Slovakia on June 28, 2022. (Photo by JOE KLAMAR / AFP) (Photo by JOE KLAMAR/AFP via Getty Images)Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul ...

