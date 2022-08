Elezioni 2022 | Conte | Letta ha fatto disastro politico

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 agosto 2022) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "In molti in queste ore mi chiedono cosa ne sarà del 'campo largo' didopo il broncio di Calenda, le voraci pretese di posti sicuri di Tabacci e Di Maio, i veti incrociati e le repentine giravolte. Non spetta a me la risposta. Per parte mia posso solo dire che questomi sembra lontano anni luce dal progetto riformistico realizzato durante ilII". Così commenta su Facebook Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle. "Sono ormai settimane - scrive l'ex premier - che sentiamo parlare di cartelli elettorali e di ripartizioni di posti. Sentiamo invocare 'un'agenda Draghi' sperando che l'interessato si degni di scriverla e di un 'metodo Draghi', confidando forse che anche in futuro ci sia un governo che decida senza confronto ...